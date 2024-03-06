Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после прибытия на Всемирный фестиваль молодёжи в «Сириусе» 6 марта допустил, что в будущем в стране будут проходить новые аналогичные мероприятия.

Дарья Драй ИА Регнум

«Если удастся нам, мы что-нибудь подобное ещё организуем и в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последний», — заявил глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 марта Путин приехал на фестиваль, где посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи», на которой в том числе представили макет российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21, и пообщался с участниками мероприятия.

Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта. На церемонии открытия 2 марта президент напомнил, что страна проводит молодёжный форум уже в четвёртый раз и мероприятие является международным: в нём принимают участие 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран и 89 российских регионов. Во время участия в фестивале первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко констатировал, что попытки бойкотировать Россию с треском провалились. По его словам, это доказано участием в мероприятии 10 тыс. молодых людей из почти 190 стран мира. Он сравнил число стран — участниц фестиваля со 193 странами — участницами Организации Объединённых Наций, отметив, что многие приехали, несмотря на попытки им мешать, и поборолись за это право.