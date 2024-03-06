* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 6 марта, 2024, 20:24 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск журналиста из США Тома Рогана (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Эту информацию опубликовали в соответствующей базе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

В МВД не уточнили, по какой статье возбудили дело против американского журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Росфинмониторинг внёс Рогана в перечень лиц, о которых есть сведения, что они причастны к экстремистской деятельности или терроризму.

В мае 2018 года, в день, когда открыли Крымский мост, Роган опубликовал статью с призывом к США «разбомбить» мост. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста.