Мелитополь, 6 марта, 2024, 21:56 — ИА Регнум. «Единая Россия» при участии «Молодой гвардии» 8 Марта будет поздравлять жительниц субъектов РФ, многодетных мам, матерей, супруг и дочерей бойцов спецоперации, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерского движения ЕР.

ER.ru «Единая Россия» планирует поздравления россиянок к 8 Марта

В канун Международного женского дня секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что женщины принимают участие во всех сферах жизни, кроме того, активно трудятся и в «Единой России». Увеличивается число женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтеров, депутатов разного уровня. На плечах представительниц прекрасного пола держится многое в нашей стране и в партии. Как сообщает mkset.ru, Турчак поблагодарил слабую половину человечества за их заботу, внимание и человечность.

В штабах общественной поддержки, которые благодаря участию ЕР заработали в 77 субъектах России, стартует акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих организуют творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Кроме того, на площадке штабов в некоторых регионах откроются выставки фотографий «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

ER.ru «Единая Россия» планирует поздравления россиянок к 8 Марта

Помимо этого, «Единая Россия» инициировала проведение Недели женского здоровья — речь идет о цикле консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

Во многих городах активисты партии и МГЕР будут вручать дамам букеты и открытки на улицах.

По словам председателя «Молодой гвардии «Единой России» Антона Демидова, в рамках такой инициативы активисты смогут вручить россиянкам десятки тысяч цветов. В обязательном порядке будут поздравлены женщины из семей наших героев — участников спецоперации, а также женщины-врачи, включая и тех, кто трудится в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах Луганской Народной Республики.

Как сообщает сайт ER.RU, «Молодая гвардия» также намерена вручать цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов столицы.

ER.ru «Единая Россия» планирует поздравления россиянок к 8 Марта

«В Запорожской области в преддверии 8 Марта депутатским корпусом «Единой России» будет организовано адресное поздравление наших прекрасных женщин — многодетных матерей, жен участников специальной военной операции, женщин-волонтеров, врачей и медсестер, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты партии и «Молодой гвардии Единой России» будут на центральных площадях во всех районах дарить женщинам тюльпаны. Кроме того, в штабе общественной поддержки пройдет ряд мероприятий, посвященных женщинам. Помимо приема, который проведут депутаты, будут принимать юрист и уполномоченный по правам ребенка в Запорожской области. На одной из локаций штаба пройдет арт-терапия. Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с наступающим праздником! Благодаря вам в наших домах всегда светло, уютно и тепло, наши дети растут в условиях материнской заботы, а ваша поддержка заставляет нас всегда идти только вперед», — отметил председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.