Стокгольм, 6 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-52 Stratofortress 6 марта пролетели над территорией Швеции. Как заявили в ВВС королевства, пролёт произошёл в ходе совместных учений.

U.S. Air Force

«Lancer и Stratofortress в сопровождении шведского Jas 39 Gripen пройдут над значительной частью шведского воздушного пространства и, если позволит погода, будут видны над центром Стокгольма и Уппсалой, а также над другими районами», — говорилось в анонсе на сайте Воздушных сил Швеции.

По утверждению шведской стороны, таким образом участники учений отработали оборону Швеции и совместное взаимодействие, после чего бомбардировщики направились в Норвегию для участия в маневрах НАТО Nordic Response 2024.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров 2 марта рассказал об ответе на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Он заявил, что удивительно видеть, с какой скоростью эти страны поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно обеспечивал им репутацию. Долгие десятилетия добрососедства, по словам Лаврова, пошли прахом с их присоединением к блоку, в связи с чем российское руководство решило развернуть дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах.

Президент России Владимир Путин в конце 2023 года подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО, но при этом указал на то, что лидеры западных стран не отказались от агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США перебросили значительные силы, отмечал президент.

Военные учения Nordic Response пройдут на севере Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Манёвры станут частью учений Североатлантического альянса Steadfast Defender ― 2024, стартовавших 31 января, они продлятся до мая. По легенде на одну из стран НАТО нападает вымышленная страна с востока. Учения планируют проводить на территориях от Румынии до Норвегии.