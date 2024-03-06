Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 марта приехал в центр «Сириус», где проходит Всемирный фестиваль молодёжи.

Владимир Смирнов/ТАСС

Глава государства посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи», на которой в том числе представили макет российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21. Президент пообщался с участниками мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта, на следующий день Путин в видеообращении обратился к участникам фестиваля и отметил, что рад приветствовать их на мероприятии, которое объединило молодёжь из разных стран. Для участия в фестивале прислали тысячи заявок из 190 стран мира, отметил глава государства.

6 марта в «Сириус» прибыл первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он встретился с участниками марафона «Знание. Первые», проходившего в рамках фестиваля. На встрече были представители более 30 государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день также посетил международный фестиваль. Он выступил перед молодыми людьми и рассказал в том числе, как ухудшились отношения между РФ и США.