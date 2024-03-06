Херсон, 6 марта, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» совместно с организацией «Молодая гвардия «Единой России» готовится поздравить жительниц регионов с Международным женским днем. В их числе будут многодетные мамы, женщины, чьи близкие служат в армии, медицинские работники и волонтеры.

ER.ru «Единая Россия» поздравит россиянок с 8 Марта

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил рост числа женщин на руководящих постах в партии, включая секретарей местных отделений и депутатов. Он выразил признательность женщинам за их труд и неравнодушие, сообщает mkset.ru.

В честь праздника в штабах «Единой России» пройдет акция «Твоя весна». Для супругов и дочерей бойцов спецоперации будут организованы творческие мероприятия, психологические тренинги и фотосессии. Некоторые штабы также планируют открыть фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

ER.ru «Единая Россия» поздравит россиянок с 8 Марта

Партия также проведет серию консультаций и тренировок Неделя женского здоровья в рамках зимнего марафона «Сила России».

В праздничный день активисты партии и «Молодой гвардии «Единой России» раздадут женщинам десятки тысяч цветов и открыток на улицах городов. Председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов отметил, что волонтеры также поздравят медиков в новых регионах, сообщает сайт партии ER.RU.

«В 2024 году празднование Международного женского дня приурочено к Году семьи. Партийцы обратят особое внимание на поздравление многодетных мам. Депутаты Херсонской областной думы адресно поздравят матерей, воспитывающих трех и более детей — будем вручать цветы и памятные подарки, помогать с решением бытовых вопросов, собирать информацию о нуждах семей для предоставления дальнейшей помощи. Волонтеры «Единой России» поздравят женщин на улицах городов и районных центров. Необычное мероприятие планирует наше «Женское движение «Единой России». Для участниц регионального отделения организуем мастер-классы по самообороне без оружия. Их проведут представители правоохранительных органов. Планируем также поздравить женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, наших блокадниц и детей войны. В Херсонской области уже настоящая весна, уверены, что нам удастся создать солнечное настроение и никого не оставить без внимания», — заявила депутат фракции «Единая Россия» в Херсонской областной думе, координатор федерального партийного проекта «Женское движение «Единой России» в Херсонской области Оксана Мороз.