Донецк, 6 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. «Единая Россия» и «Молодая гвардия» 8 Марта поздравят жительниц регионов, многодетных матерей и мам, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.

ER.ru ЕР поздравит с женским днем всех россиянок

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение», — рассказал в преддверии праздника секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он также добавил, что представительство женщин растет среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. Они возложили на свои хрупкие женские плечи очень многое как в стране, так и в партии. За это Андрей Турчак адресовал им огромную благодарность за заботу, чуткость и неравнодушие. Об этом пишет mkset.ru.

В штабах общественной поддержки, открытых партией в 77 регионах, в праздничные дни пройдет акция «Твоя весна». К участию в ней пригласят жен, матерей и дочерей военнослужащих, для которых проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. На площадке штабов в ряде регионов состоятся фотоэкспозиции «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, в «Единой России» запланирована Неделя женского здоровья, которая представляет собой серию консультаций, лекций и тренировок, в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

ER.ru ЕР поздравит с женским днем всех россиянок

Председатель «Молодой гвардии «Единой России» Антон Демидов рассказал о планах провести акции с раздачей десятков тысяч цветов, поздравить женщин из семей героев СВО, врачей, работающих в новых регионах. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Также предполагается, что молодогвардейцы преподнесут цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

«Партийцы донецкого регионального отделения «Единой России» подготовили целую палитру поздравлений для женщин. Особое внимание — женам и матерям участников специальной военной операции. Будем их навещать, вручать подарки, говорить по душам. Участницы «Женского движения «Единой России» собрали подарочные наборы для тружениц республики и детей войны. Навестим всех женщин — ветеранов Великой Отечественной войны: вручим цветы, подарки и поблагодарим за стальной, победный характер, который достался нам в наследство. Для участниц СВО мы подготовили особый сюрприз. В наше региональное отделение партии обратился донецкий геолог, пенсионер Виктор Паламарчук. Из собранных в бытность работы геологом редких камней мужчина изготовил серьги. Считает, что эти уникальные украшения должны носить особенные женщины, защищающие рубежи России. В канун 8 Марта в здании регионального исполкома партии мы торжественно вручим легендарным женщинам эти серьги ручной работы», — рассказал руководитель донецкого регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов.

ER.ru ЕР поздравит с женским днем всех россиянок

«Помимо этого, активистки «Женского движения «Единой России» проведут для прекрасной половины нашей республики фотосессии — с профессиональным фотографом, макияжем, подарками и чаепитиями. Как говорится, война войной, а весна по расписанию! И в праздничный весенний день единороссы вновь поблагодарят удивительных женщин Донбасса, которые, несмотря на лишения и тяготы войны, обеспечивают бойцам надёжный тыл, воспитывают детей, совершают трудовые и боевые подвиги», — отметил Маслов.