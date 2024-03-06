Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Правительство определило 12 агломераций для развития Азово-Черноморского кластера. Об этом 6 марта на совещании по развитию юга России и Приазовья заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В девяти регионах, среди которых четыре новых территории, определили 12 агломераций, 28 крупнейших и значимых городов», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что там проживают 10,3 млн человек, это больше половины населения регионов, и 14 млн туристов в год. Он указал на то, что это территория с огромной перспективой развития.

С 2016 года в Азово-Черноморском кластере удалось сформировать транспортную сеть протяжённостью 7,5 тыс. км. В планах до 2030 года обновить семь аэропортов юга России, в том числе в Сочи, отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 марта в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития юга России и Приазовья. Совещание посвятили задачам развития экономики, жилищной, транспортной инфраструктуры, а также вопросам экологического благополучия юга России и Приазовья. Речь шла о таких регионах, как Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

В ходе совещания Путин предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей. Президент также напомнил о проекте «Пять морей», который охватит в числе прочих Азовский и Черноморский регионы.