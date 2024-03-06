Тула, 6 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов посетили индустриальный парк «Узловая», где состоялся технический запуск нового производства двигателей для автомобилей НAVAL.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области посетил запуск производства двигателей НAVAL

«Мы запускаем новое производство, которое входит в перечень приоритетных в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России, — заявил Алексей Дюмин. — Оно позволит оснащать машины, выпускаемые на заводе в Узловой, двигателями собственного производства».

Напомним, первая очередь завода была запущена в 2019 году. После этого в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о реализации второй очереди проекта. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, сейчас на предприятии работает уже более 3,5 тысячи человек. В основном это жители Тульской области. За 2023 год с конвейера сошло почти 100 тысяч автомобилей HAVAL Jolion, F7 и F7x, а также Dargo.

Новый промышленный комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением инновационных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Производство двух типов двигателей объемом 1,5 и 2 литров будет осуществляется в режиме полного цикла. Линия производства двигателей обладает высокой автоматизацией: задействовано пять промышленных манипуляторов, выполняющих с высокой точностью и скоростью сложные технологические операции.

Ожидается, что новое предприятие повысит уровень локализации производства в рамках выполнения специального инвестиционного контракта, заключенного при поддержке правительства региона и Минпромторга России. Комплекс расположен на территории действующего завода в Узловой и занимает площадь 10 тыс. кв. м.

«Запуск нового завода по производству двигателей HAVAL является частью наших договорённостей в рамках специнвестконтракта», — отметил Альберт Каримов. По его словам, важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации. «На сегодняшний день это одно из важнейших направлений трансформации промышленных предприятий, позволяющих оптимизировать производственные процессы», — подчеркнул он.

В ОЭЗ «Узловая» уже 27 предприятий-резидентов. Общий объём их инвестиций — 30 млрд рублей, создано более двух тысяч новых рабочих мест.