Сана, 6 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Три моряка пропали без вести и четверо получили ранения после атаки на принадлежащий Греции балкер True Confidence, следующий под флагом Барбадоса, у берегов Йемена. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters.

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Балкер носит название True Confidence, нападение, по данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, произошло в 11:40 мск в 54 морских милях от йеменского Адена. На связь с судном якобы вышли назвавшие себя военнослужащими ВМС Йемена люди. Они дали указание изменить курс.

Позднее из заявлений владельца и оператора балкера стало известно, что судно загорелось и дрейфует. Помимо информации о пропавших и получивших ожоги, о состоянии 20 членов экипажа и трёх вооружённых охранников ничего неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия начали военную операцию в Йемене и нанесли удар по позициям хуситов, которые в ответ на это ударили по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. Впоследствии хуситы выпустили уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними лиц и компаний проходить по морским путям вблизи Йемена, в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе. Россия категорически осудила агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН. Постпред России при организации Василий Небензя отмечал, что действия Запада в Красном море напоминают о худших временах незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.

В конце февраля проходящие в Красном море подводные кабели получили повреждения в результате атаки со стороны хуситов. Как утверждала израильская газета Globes, нападение вызвало перебои в работе интернет-связи между Европой и Азией, а больше всего в этой ситуации пострадали страны Персидского залива и Индия. За несколько дней до инцидента лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 20 недель с начала военных операций в Красном и Аравийском морях группировкасовершила атаки на 48 морских судов и предупредил, что хуситы будут наращивать количество атак.