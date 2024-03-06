Москва, 6 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Мэр Сергей Собянин рассказал о планах развития служб каршеринга и такси в Москве. Градоначальник отметил, что парк машин для аренды в столице вырастет с 33 тысяч до 40, а такси — с 70 тысяч до 80.

Иван Шилов ИА Регнум Самокаты

«В период до 2030 года правительство Москвы будет поддерживать развитие такси, каршеринга, в том числе переход на экологически чистые электромобили», — подчеркнул он.

Собянин добавил, что столичные специалисты упорядочат использование средств индивидуальной мобильности и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта пешеходов. А количество поездок с использованием СИМ возрастет с 350 тысяч до 750.