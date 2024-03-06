Москва, 6 марта, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным 6 марта ядерную и физическую безопасность Запорожской АЭС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Важный обмен мнениями с президентом Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения», — написал Гросси в соцсети X (бывш. Twitter).

Путин 6 марта встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси. С российской стороны во встрече принял участие гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв. Переговоры продлились около 50 минут.

Президент в начале встречи с главой МАГАТЭ подчеркнул, что делает всё возможное для обеспечения безопасности атомных объектов. Он заявил, что готов обсуждать в том числе особенно чувствительные вопросы. Путин добавил, что Россия строит новые электростанции на современных принципах, например, Курскую АЭС— 2 на быстрых нейтронах. Также президент напомнил, что Россия развивает атомный флот.

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Гросси 7 февраля 2024 года в четвёртый раз посетил Запорожскую АЭС. Глава МАГАТЭ отметил, что радиационная и химическая защита на станции находится на высоком уровне. Он также положительно оценил усилия России и МАГАТЭ, направленные на защиту атомной станции.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что Россия соблюдает все пять принципов защиты ЗАЭС. Он добавил, что сомнений в обеспечении безопасности ядерного объекта нет, и все блоки станции находятся в режиме останова.