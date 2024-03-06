Москва, 6 марта, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Материальную помощь в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получат около 38 тысяч жителей Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ветераны

От 10 до 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, военнослужащие, награжденные медалями, труженики тыла, вдовы военнослужащих, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто. Материальную помощь выплатят награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и участникам обороны Москвы.

Выплаты полагаются также обладателям знака «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Материальную помощь получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, и другие категории граждан.

Напомним, с 1 января в Москве увеличен размер социальных выплат нескольким категориям граждан, в число которых вошли ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы и труженики тыла.