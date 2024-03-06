Домодедово, Московская область, 6 марта, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В Домодедово на рынке у предпринимателя украли «КамАЗ» тюльпанов, сообщил 6 марта ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

РИА Новости/Александр Кряжев

Как рассказали журналистам, бизнесмен обратился в полицию подмосковного города. Он сообщил, что похитители на въезде на рынок выдали себя за него, перегрузили цветы в другую грузовую машину и увезли товар.

Пострадавший оценил ущерб в 3 млн рублей. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства происшествия, воров начали искать.

Как сообщало ИА Регнум, компания F. A. C. C. T. 5 марта предупредила, что в преддверии 8 Марта мошенники начинают активно обманывать тех, кто хочет купить цветы к празднику. Злоумышленники создают фейковые сайты, на которых обещают большие скидки на букеты, но в результате те, кто соглашается заплатить, теряют деньги.