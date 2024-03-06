Москва, 6 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. На севере Москвы ввели в эксплуатацию 39 домов в рамках программы реновации. Ещё 30 находятся в стадии строительства и столько же сейчас проектируют. Об этом написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Telegram-канал мэра Москвы

Сейчас на севере города под заселение передали 38 домов из 39, которые уже ввели в эксплуатацию, уточнил Собянин. В новые квартиры переехали около 16,9 тыс. жителей округа.

Градоначальник отметил, что кроме строительства жилья по реновации в САО развивают социальную инфраструктуру. В районе Ховрино скоро появится учебный корпус на 500 мест.

Новый корпус школы № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора откроют в районе Западное Дегунино.

Также там откроют детский сад. Учреждение дошкольного образования появится в районе Левобережный, рассказал мэр.

В районе Восточное Дегунино откроют образовательный комплекс, новую школу — в районе Дмитровский.

В Головинском районе возведут поликлинику и спортивный комплекс, подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 150 тысяч москвичей получили современное жильё по программе реновации. Через три года жильё для переселения построят для 350 тысяч горожан.

На совещании с главой государства мэр также рассказал о результатах социально-экономического развития Москвы в прошлом году и дальнейших планах реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Собянин отметил, что, по его мнению, в Москве наилучшие результаты по реализации внутригородских программ за всю историю города.