Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 марта предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», — заявил глава государства на совещании по развитию Юга России и Приазовья.

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Вместе с тем Путин предложил продумать и об обновлении общественного транспорта в Сочи, которое происходило в последний раз перед Олимпиадой в 2014 году. Президент отметил, что состояние автобусов зачастую уже не соответствует требованиям жителей и гостей города. Помимо этого, Путин напомнил о проекте «Пять морей», который охватит в числе прочих Азовский и Черноморский регионы для постройки современных гостиничных комплексов со всей необходимой инфраструктурой.

«Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе — пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причём по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», — призвал глава государства.

В ходе совещания Путин также заявил, что в течение ближайших пяти лет в регионе модернизируют 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог.

Как сообщало ИА Регнум, во время оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля Путин поручил проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Тогда глава государства отметил, что она сократит время в пути от трассы М-4 до Сочи в четыре раза и позволит активно развиваться Черноморскому побережью.