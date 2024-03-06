Москва, 6 марта, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую программу расселения аварийного жилья. Об этом глава государства заявил 6 марта на совещании по развитию Юга России и Приазовья.

Известия/Андрей Эрштрем

«Правительству поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет. И уверен, что коллеги в субъектах федерации активно будут подключаться к этой работе», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что при федеральной поддержке южные регионы России существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья и теперь важно не снижать динамику.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин сообщил о запуске новой программы расселения аварийного жилья. Как уточнил глава государства, в течение последних 16 лет в новые квартиры из аварийного жилья перебрались 1,73 млн человек. Президент отметил, что властям необходимо сохранять такую динамику.

Путин 14 декабря 2023 года также поручил оперативно решить проблему с ветхим жильем в Архангельске. Президент обратил внимание на то, что ряд домов в области фактически «заваливается на бок», но в категорию ветхих не попал.