Москва, 6 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поиронизировал над отказом жены главы киевского режима Елены Зеленской присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к конгрессу из-за того, что американская администрация собиралась усадить её рядом с Юлией Навальной.

globallookpress.com / Martyn Wheatley Елена Зеленская

«Один старикан с блуждающей улыбкой на лице пригласил девочек, чтобы развлечься: весёлую вдовушку российского экстремиста и пока ещё не вдову лидера киевской бандеровской своры. Типа для культурного отдыха в ходе выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта», — написал зампред в Telegram-канале.

Получилось в итоге грустненько: вдова и пока не вдова просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры, добавил Медведев.

По его словам, «самое прикольное» во всей ситуации — это то, что «дед ничего не заметил».

«Он не помнит ни того, кто эти жёны/вдовы, ни того, кто их мужья», — указал заместитель председателя Совбеза.

По данным The Washington Post, планировалось, что Зеленская должна была сидеть рядом с Навальной на обращении Байдена к конгрессу. Белый дом задумал это для того, чтобы совместить рядом двух женщин как «символов сопротивления» России. Но, по данным журналистов, завершилось всё тем, что обе отказались присутствовать на мероприятии. Представитель Белого дома заявил, что Зеленская отказалась, вероятно, из-за «конфликтов в расписании», а отказ Навальной оправдали «усталостью».

В Киеве 6 марта тоже поспешили объяснить отказ Зеленской посетить выступление Байдена плотным графиком.