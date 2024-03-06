Москва, 6 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Критерии участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, установленные Международным паралимпийским комитетом, являются дискриминационными и несправедливыми. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определённой страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит, лишать их права на национальную идентичность», ― говорится в заявлении ПКР.

В комитете отметили, что это ставит российских спортсменов в неравное положение по сравнению с атлетами из других стран.

Предварительный состав российской делегации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже составляет 225 человек, в том числе 125 спортсменов. В ПКР отметили, что такое количество определено с учётом всех критериев и обстановки на сегодняшний день, однако оно может измениться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у 6 из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис», ― говорится в заявлении ПКР.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. Российские и белорусские спортсмены будут соревноваться индивидуально под нейтральным флагом и не будут фигурировать в таблице медалей и маршировать на церемониях открытия и закрытия.

ПКР не разрешили присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала, а на церемонии награждения нейтральных спортсменов будет звучать гимн IPC и подниматься флаг IPC.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «нелюдями» МПК после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на тех же площадках, что примут летние Олимпийские игры 2024 года.

Международный олимпийский комитет 8 декабря 2023 года объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в августе, при соблюдении ряда критериев. Так, атлетам запретили участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и другой символикой России или Белоруссии. Выступать атлеты также будут в нейтральном статусе.