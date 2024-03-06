Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 18:27 — ИА Регнум. За последние пять лет количество многодетных семей в России выросло почти на треть. Об этом 6 марта заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей… Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет», — сказала она.

По словам вице-премьера, к многодетным относятся семьи, в которых родились трое и больше детей. На сегодняшний день в России проживает 2,3 миллиона таких семей, добавила Голикова.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что в России запустят новый национальный проект «Семья». Глава государства подчеркнул, что государству необходимо постоянно работать над повышением качества жизни семей с детьми и над поддержкой рождаемости.

Позднее в этот же день президент назвал острой проблемой уровень бедности среди многодетных семей, который доходит до 30%. Путин отметил, что для решения этой проблемы ввели единое ежемесячное пособие для семей с невысоким доходом, которое в 2023 году получили свыше 11 миллионов человек.

Глава государства также поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет. Он подчеркнул, что большая семья должна стать в стране нормой и ориентиром.