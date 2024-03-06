Москва, 6 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Проживающая в Испании известная в 90-х певица Наталья Ветлицкая переписала оставшуюся в России недвижимость на 19-летнюю дочь из-за боязни конфискации после критики специальной военной операции и недовольств в адрес российского правительства. О том, что исполнительница переоформила огромный особняк в Истре, стало известно 6 марта.

ТАСС/Олег Дьяченко Певица Наталья Ветлицкая

Имущество состоит из земельного участка размером 24,5 тыс. кв. метров, особняка на 2,6 тыс. кв. метров, парка с выходом к реке, теннисного корта, бани, домиков для прислуги и гостей и нескольких хозяйственных построек.

«Королевство уже переписано на 19-летнюю Ульяну Ветлицкую. До этого по такой же схеме певица «избавилась» от шикарной квартиры за 200+ млн рублей на Патриарших прудах», — сообщил Telegram-канал Mash.

По подсчётам СМИ, предполагаемая стоимость загородной недвижимости достигает 1 млрд рублей. Проданная ранее квартира расположена в доме «Патриарх», в котором 28 квартир с дровяными каминами и балконами с коваными перилами, подземная парковка, тренажёрный зал с бассейном и сауна.

Ветлицкая начала активно высказываться о России в соцсетях сразу после начала спецоперации на Украине, поддерживая появлявшиеся фейки об армии и правительстве. Самые громкие свои высказывания она позднее удалила и в 2019 году попыталась вернуться на российскую эстраду, но попытка не удалась. Певица вернулась обратно в Испанию и вновь начала описывать все недовольства жизнью в России.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в том же районе Московской области выставили на продажу свой особняк покинувшие Россию певица Вера Брежнева и её муж, композитор Константин Меладзе. Изначальная заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров — 299 млн рублей. Мать Меладзе Нелли в беседе с ИА Регнум заявила, что ничего не знает о продаже дома, но через минуту после начала разговора кто-то попросил её положить трубку и связь прервалась.

Позднее стало известно, что Меладзе решил продать ещё и коттедж в элитном посёлке «Вилла роз» в Гурзуфе. Чтобы быстрее продать недвижимость, он снизил цену с изначальных 300 млн рублей до 289 млн.