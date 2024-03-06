Москва, 6 марта, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Шоумен и продюсер Стас Барецкий удивился, что покинувшая Россию певица Алла Пугачёва оскорбила коллегу по цеху Стаса Михайлова, а также её поведению в последнее время. Он предположил, что артистка попала в секту.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Певица Алла Пугачёва

«Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — заявил Барецкий 6 марта изданию News.ru.

По словам шоумена, Пугачёва раньше была великой женщиной, а теперь опустилась до мелких поступков. Он сравнил действия певицы с провокациями актёра Алексея Панина, которого суд в России заочно арестовал по делу о призывах к терроризму. Барецкий выразил мнение, что российская публика теперь не сможет простить артистку.

Как сообщало ИА Регнум, Михайлов 5 марта, не называя имён, осудил российских артистов, которые бежали из страны и поливают родину грязью. Певец заявил, что они ещё приползут назад на коленях, так как ничего из себя не представляют без публики.

Пугачёва в ответ записала видео, в котором, пытаясь пародировать Михайлова, заявила, что не может встать на колени из-за проблем с ногами. Она также назвала себя старой и безголосой, а в конце нецензурно обругала певца.

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Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала СВО. Они перебрались в Израиль. В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала сильно хуже после отъезда и его жена с этим полностью согласна.