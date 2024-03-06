Москва, 6 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Рост привлекательности технических профессий для женщин может стать ключом для борьбы с дефицитом кадров. Такое мнение выразила компания СИБУР во время пленарной сессии о женщинах в российской промышленности. Мероприятие прошло во время Всероссийского женского форума на выставке «Россия» в Доме полимеров СИБУРа.

СИБУР Всероссийский женский форум

В пленарной сессии приняли участие представители бизнеса, вузов и члены академического сообщества. Главной темой дискуссии стало взаимодействие между вузами, научными институтами и бизнесом в задаче создания среды, в которой женщины могли бы максимально реализовать свой потенциал.

«В НИОКРах СИБУРа 42% сотрудников — женщины. С 2021 года компания активно использует стажерскую программу для набора в блок НИОКР», — отметила член правления — управляющий директор СИБУРа Дарья Борисова. По её словам, ранее основной запрос был на готовую экспертизу, однако сейчас компания сотрудничает и с молодежью, которая заинтересована развивать компетенции в областях, в которых ведутся разработки. «У нас есть успешные кейсы такого подхода: например, одна из сотрудниц научно-исследовательского центра СИБУР ПолиЛаб всего за три года доросла от позиции стажера до позиции главного эксперта. Мы считаем, что нужно громче говорить о подобных историях», — подчеркнула Дарья Борисова. Она заявила, что именно такие примеры вкупе с прозрачными и равными механизмами отбора, найма, продвижения по карьерной лестнице вселяют уверенность — в том числе аудитории девушек и женщин — что их потенциал будет замечен и реализован. «Возможно, именно в повышении привлекательности технических специальностей для женщин состоит один из ответов на вопрос решения кадрового дефицита», — заключила Дарья Борисова.

На форуме также выступила молодая ученая-химик Верой Виль, кандидат химических наук, научный сотрудник Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН и лауреат национальной стипендии L’Orеal-UNESCO «Для женщин в науке». Она рассказала о начале своего пути, преодолении барьеров и предрассудков в области естественных наук и том, какими качествами должен обладать современный ученый.

Другим знаковым событием форума стал нестандартный формат фейл-конференции: женщины, добившиеся успеха в ведущих компаниях отрасли — ГМК «Норильский никель», En+ Group, Excellence Expert — рассказали о своем профессиональном пути без купюр. Они поделились ошибками, совершенными на начальном этапе, и способами преодоления вызовов, которые стали точкой личного и карьерного роста.

Участники форума также обсудили одну из самых перспективных индустрий: MedTech-рынок. В ходе панельной дискуссии лидеры фармацевтического рынка и представители высокотехнологичной и промышленной медицины. Участники затронули широкий круг тем: от кадрового запроса фармацевтической отрасли до влияния импортозамещения на инновационный потенциал сектора.