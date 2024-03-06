Москва, 6 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Пять нежилых объектов будут построены в Москве за счет частных инвестиций в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

На Старобитцевской улице возведут торговый центр с культурно-досуговыми объектами. На улице Александры Монаховой появится здание с офисным центром, торговыми площадями и спорткомплексом. Общественно-деловые комплексы построят на улице Мневники и Ленинградском проспекте, а на Ленинградском шоссе откроется офисный центр. Общая площадь зданий превышает 260 тысяч квадратных метров.

«Благодаря этим объектам будет создано свыше 19 тысяч рабочих мест», — отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.