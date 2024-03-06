Москва, 6 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Операции по эндопротезированию суставов в городской клинической больнице №13 в Москве будут проводить с применением новой роботической хирургической системы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

По словам вице-мэра, столица делает акцент на развитии малоинвазивных операций с помощью робот-ассистированных систем. «Это происходит за счет реализации масштабной программы по оснащению стационаров современным оборудованием и постоянному повышению квалификации врачей. К примеру, за последние пять лет в столице в полтора раза увеличилось количество операций с использованием роботов в нейрохирургии, урологии, онкологии и других направлениях медицины», — отметила она.

Хирургическая система с искусственным интеллектом, установленная в городской клинической больнице №13, предназначена для выполнения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава.

«Новый робот персонально формирует план операции на основании трехмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии», — отметила Анастасия Ракова.

Этот метод отличается точностью установки имплантатов и низким риском возникновения осложнений. После таких вмешательств пациенты в кратчайшие сроки возвращаются к обычной жизни.

В рамках хирургического вмешательства искусственный интеллект создает «рисунок» оптимальной резекции тканей, готовит суставные поверхности и костные каналы для имплантов. При этом ИИ учитывает особенности организма. Процесс составления плана операции занимает не более 20 минут, а сама операция длится около 45 минут.

Роботизированная система может в процессе установки эндопротеза протестировать его работоспособность. Врач во время операции видит на экране монитора цифровые значения корректности установки импланта, учитывающие особенности мягких тканей, мышц и сухожилий. Кроме того, хирург во время хирургического вмешательства может внести корректировки в план.

Новая система позволяет минимизировать погрешности в ходе эндопротезирования коленного сустава, которые грозят ограничением его подвижности.