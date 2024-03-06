Москва, 6 марта, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Слова представителя Госдепа США о «военных сюрпризах» киевских властей могут быть анонсом продолжения террористической активности против России с использованием дальнобойных ракет. Такое мнение 6 марта высказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

EPA/STRINGER/ТАСС Теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года

«Я думаю, с одной стороны, это некая успокоительная мантра, с другой стороны — это анонсирование дальнейшего продолжения террористической активности против России», — процитировало его слова «РИА Новости».

Эксперт отметил, что у Киева в сложившейся ситуации есть только одна возможность действовать: наращивать террористические удары по территории России с использованием диверсантов и дальнобойных высокоточных средств поражения.

В то же время важно учитывать, что Киев оставляет все операции по атакам баз и кораблей российского Черноморского флота вместе с военными специалистами из Великобритании, добавил Коротченко.

«Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине для ударов не только в морских акваториях, но и, например, с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow в гораздо больших масштабах, чем уже было. Также пока стоит на паузе, но рассматривается и поставка ракет ATACMS», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Киев подготовил для России военные сюрпризы и Вашингтон ожидает результатов их применения. По его утверждению, этот план поможет киевским властям добиться побед на поле боя. При этом американский чиновник не стал уточнять детали этого плана.

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 25 февраля пригрозил жителям России новыми атаками на Крымский мост. По его словам, украинская армия готовит «новые сюрпризы», в связи с чем рекомендовал россиянам не ездить по мосту.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта заявил, что киевский режим фактически стал анти-Россией, и подчеркнул, что эта концепция должна исчезнуть навсегда.

В июне 2023 года Медведев отмечал, что российская СВО фактически является контртеррористической операцией по уничтожению «осиного гнезда» терроризма, в которое превратился киевский режим. Зампред Совбеза подчеркнул, что поддерживающие террористов с Украины страны фактически встали на «тропу войны» с Россией.