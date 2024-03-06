Москва, 6 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Бывшего футболиста Евгения Савина, известного как блогер Красава, заочно арестовали. Решение вынес Тверской районный суд Москвы. Спортсмена обвинили в повторной дискредитации вооружённых сил. Об этом сообщается в материалах на портале судов Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС Футболист Евгений Савин

Савину предъявили обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил России. За это бывшего футболиста заочно арестовали на два месяца.

Наказание вступит в силу с момента экстрадиции Савина или его задержания в России, подытожили в публикации.

Футбольную карьеру Савин провёл в России. Он играл за футбольные клубы «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь» и «Урал». В 2015 году Савин завершил карьеру и стал блогером. В 2020 году он создал футбольный клуб «Красава», выступающий сейчас в чемпионате Кипра.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля МВД объявило Савина в розыск по статье УК РФ. Соответствующие данные появились в базе. По какой именно статье он разыскивается, не уточняли.

В сентябре 2023 года сообщалось, что сотрудники полиции начали проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Причиной проверки стало интервью, в ходе которого Савин негативно высказался о российской армии.

В январе 2023 года в Тверском суде Москвы зарегистрировали протокол в отношении Савина. Его подозревали в публичном совершении действий, направленных на дискредитацию российской армии. Суд оштрафовал блогера на 50 тыс. рублей.