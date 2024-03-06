Москва, 6 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Вход в Московский зоопарк с 8 по 10 марта будет бесплатным для женщин в одежде с леопардовым принтом. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Акция приурочена к празднованию Международного женского дня и направлена на поддержку диких животных. Условие бесплатного входа в Московский зоопарк в эти дни — одежда с леопардовым узором. Акция распространяется только на представительниц женского пола. При этом принт на одежде должен быть заметным.

«Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Если вы целиком выглядите как леопард — вы точно наш посетитель», — говорится в Telegram-канале зоопарка.

12 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичный зоосад стал домом для более чем 1,2 тысячи различных видов животных. При этом в прошлом году в Московском зоопарке открылся обновлённый авиарий — большой крытый вольер для птиц, который позволил вместить большее количество пернатых. Также были обустроены специальные фотозоны, модернизированы точки продажи сувенирной продукции и общепита. Руководство зоопарка установило новые терминалы по продаже билетов и кормов для птиц.

Кроме того, в честь 8 Марта в столице пройдёт уже традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтёров подарят москвичкам цветы более чем на 100 площадках города. Добровольцы поздравят женщин в парке «Зарядье», на ВДНХ, в парке Горького, а также у Большого театра, на Триумфальной площади и многих других известных и знаковых локациях Москвы.