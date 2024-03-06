Москва, 6 марта, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Пожар произошёл в жилом многокваритрном доме на севере Москвы. Как рассказал источник ИА Регнум, возгорание произошло в одной из квартир на четвёртом этаже в доме №23 корп. 3 на Зеленоградской улице.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам очевидцев, люди просили о помощи. Спасатели прибыли оперативно и эвакуировали четырёх человек с верхних этажей. Всего из горящего дома спасли девять человек. Пожар ликвидировали на площади 20 кв. м.

Данные о пострадавших не поступали.

5 марта ИА Регнум писало, что трое маленьких детей, оставшихся без присмотра взрослых, погибли при пожаре в жилом частном доме в Кизлярском районе Дагестана. Предварительно, возгорание могло произойти от дровяной печи. Следователи возбудили уголовное дело.