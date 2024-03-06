Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с участниками марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодёжи, главой оргкомитета которого он является, и рассказал им о принципах лидерства. Он выступил перед российскими участниками и представителями более 30 иностранных государств и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее в своих странах.

Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

«У вас большие возможности и большая ответственность. Уверен, что вы справитесь. Хочу пожелать вам успеха и в качестве напутствия поделиться собственным опытом — это десять принципов жизни, которые помогают мне управлять процессами в условиях непредсказуемого и меняющегося мира», — заявил Кириенко.

Он перечислил такие принципы, как осознание личной ответственности, готовность управлять ситуацией, видение в проблемах возможностей, взаимодействие с людьми, постановка больших целей, умение мечтать и ценить каждый шаг навстречу мечте, умение радоваться трудностям, не сдаваться и искать нестандартные идеи. В этом, по словам Кириенко, состоит миссия лидера.

Участники марафона узнали у него, как в кризисный момент понять, что делать, зарубежные гости поинтересовались, как начать сотрудничество с российскими предпринимателями. Кириенко спрашивали в том числе о его жизни, попросили рассказать, что его радует и придаёт ему сил. В свою очередь он пожелал им успехов и отметил, что марафон и фестиваль получились очень яркими и насыщенными благодаря активности и неравнодушию участников.

«На самом деле фестиваль — это вы. Все остальное — форма, а эмоциями, содержанием, настоящими чувствами фестиваль наполняете вы. Без вас его бы не было, и он такой только благодаря вам», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта. На церемонии открытия 2 марта президент России Владимир Путин напомнил, что страна проводит молодёжный форум уже в четвёртый раз и мероприятие является международным: в нём принимают участие 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран и 89 российских регионов. Первый федеральный просветительский марафон прошёл в 2021 году и символизировал перезагрузку общества «Знание», которое началось с советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний».

Во время участия в фестивале Кириенко констатировал, что попытки бойкотировать Россию с треском провалились. По его словам, это доказано участием в мероприятии 10 тыс. молодых людей из почти 190 стран мира. Он сравнил число стран — участниц фестиваля со 193 странами — участницами Организации Объединённых Наций, отметив, что многие приехали, несмотря на попытки им мешать, и поборолись за это право.

Позднее Кириенко принял участие в открытии в «Сириусе» библиотеки на 25 тыс. книг. По задумке авторов проекта, книгу туда может принести любой участник фестиваля. Новое библиотечное пространство полностью готово и обустроено читальным залом и зоной для приёма и выдачи книг. Часть участников фестиваля уже принесла туда свои книги.