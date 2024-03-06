Москва, 6 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине. Об том 6 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине», ― сказал официальный представитель Кремля в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Он также добавил, что заместитель госсекретаря США сделала очень много для возобновления конфронтации Вашингтона с Москвой.

При этом Песков назвал Нуланд талантливым дипломатом, но считает, что лучше бы она применяла свои таланты на мирном и конструктивном поприще.

Как сообщал ИА Регнум, 5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Он добавил, что дипломат сама уведомила его об этом. Конкретную дату её ухода с поста Блинкен не назвал.

Нуланд, проработавшая на госслужбе более 35 лет при шести президентах США, была главным американским куратором антироссийского курса Украины. В одной из недавних своих заявлений она отметила, что Россия в нынешнем её состоянии не соответствует тому образу, который хотели бы видеть США. Говоря о конфликте на Украине, американский дипломат отметила, что Вашингтон продолжит усиливать антироссийские санкции с целью ограничить возможности Москвы и убедить российскую сторону сесть за стол переговоров.

Комментируя скорый уход Нуланд с поста, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США начали попытки «замести следы» провала на украинском направлении отставками. Она добавила, что таким образом США предали своих союзников.

Отставка заместителя госсекретаря США связана с её разногласиями с основным политическим курсом Белого дома, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, Нуланд вынуждена уйти в отставку, поскольку её убеждения противоречат американской политике, а та риторика, которую она себе позволяла, не соответствовала потребностям США в отношениях с Россией.