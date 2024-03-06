Москва, 6 марта, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «нелюдями» Международный паралимпийский комитет (МПК) после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже.

«Нелюди», — заявила дипломат, комментируя ТАСС публикацию критериев МПК.

Паралимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться в Париже только в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA, запретил российским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады. Медали спортсменам не будут учитываться в общем зачёте.

На Олимпиаде комитет также запретил спортсменам из России любую национальную символику. К участию в Паралимпиаде не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта МПК не допустил спортсменов из России и Белоруссии к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на тех же площадках, которые перед этим предлагается использовать на летних Олимпийских играх 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря 2023 года объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в августе, при соблюдении ряда критериев. Так, атлетам запретили участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и другой символикой России или Белоруссии. Выступать атлеты также будут в нейтральном статусе.