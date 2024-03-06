Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Администрация президента России Владимира Путина, выбирая для него интервьюеров, обращает внимание на то, готовы ли они слышать разные мнения, а также на то, чтобы материал смогли увидеть как можно больше людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Всемирном фестивале молодёжи.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Для нас важно, когда президент Путин даёт интервью, чтобы оно было доступно максимально большому количеству людей в самых разных странах мира, и для нас очень важно, чтобы тот, кто берёт интервью, был готов слышать и транслировать потом самые разные точки зрения», — сказал он.

Песков подчеркнул, что мнение интервьюера не обязательно должно совпадать с точкой зрения властей его страны.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера и опубликовал его 9 февраля. Президент ответил примерно на 60 вопросов по разным темам.

Песков 11 февраля сообщил, что интервью у Путина долгое время настойчиво хотели взять многие СМИ, в том числе из США и Европы. По мнению пресс-секретаря, с ними не имеет смысла общаться, так как они даже не пытаются сбалансированно подавать информацию.

Официальный представитель Кремля также заявил, что интервью Путина выполнило свою задачу, благодаря ему многие простые американцы смогли узнать о мировоззрении российского лидера. Песков также указал на то, что рейтинги этого интервью оказались значительно выше, чем у самых популярных вещателей мира.