Сана, 6 марта, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американское судно возле Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом 6 марта сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

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«Силы «Ансар Алла» атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 марта Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что около побережья Йемена в Аденском заливе произошло новое нападение на судно. В связи с этим центр рекомендовал судам в этом районе соблюдать осторожность.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа 5 марта сообщил об ударе по двум американским эсминцам. Он уточнил, что мятежники применили противокорабельные ракеты и беспилотники.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) 3 марта подтвердило, что подвергшийся атаке хуситов в Аденском заливе британский сухогруз MV Rubymar в Красном море. По данным американских военных, судно везло 21 тыс. метрических тонн удобрений с фосфатами и сульфаты аммония, а потому его затопление представляет экологическую опасность.