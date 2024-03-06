Москва, 6 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, отразив две контратаки ВСУ на донецком направлении, сообщил 6 марта официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю», — заявил генерал-лейтенант.

Как уточнил Конашенков, российские военные отразили две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Победа в ДНР.

Российская армия также нанесла поражение формированиям штурмовых, механизированных, а также мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня в ДНР.

Украинская армия за сутки потеряла на этом направлении до 260 военных, два танка, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика».

В Минобороны сообщили, что за сутки на донецком направлении российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Как 6 марта сообщало ИА Регнум, российские военные впервые уничтожили украинскую авиационную бомбу французского производства AASM Hammer в зоне СВО. В Минобороны заявили, что российские средства ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer.

Помимо этого, подразделения российской группировки «Восток» улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении. Российская армия нанесла удары по ВСУ в районах Мирного и Угледара в ДНР. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 210 военнослужащих.