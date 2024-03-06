Москва, 6 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Российские войска продолжили улучшать тактическое положение на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 6 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские подразделения нанесли удары по позициям украинкой армии в районах Новосёловки, Серебрянки и Свердловки, а также отразили три контратаки. Вооружённые силы Украины потеряли 165 бойцов.

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