Москва, 6 марта, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Донбасс не должен быть местом, куда деятели культуры могут ездить для так называемого покаяния. Особенно это касается тех, которые поменяли отношение к специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

РИА Новости/Сергей Батурин

Матвиенко указала, что необходимо выработать подход к направлению художественных коллективов, деятелей культуры в зону специальной военной операции.

«На Донбасс героев надо посылать, таких как Пётр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что деятели культуры, которые изменили свою позицию, должны публично объяснить свою точку зрения. Матвиенко напомнила, что Донбасс не является местом куда можно ездить для покаяния.

По словам Матвиенко, ей известно о настроении многих жителей Донбасса. Она подчеркнула, что им не нравится, что в регион присылают тех, кто хочет отмыть репутацию.

«Не надо это делать, это не искренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — резюмировала председатель Совета Федерации.

Вопрос о направлении в зону СВО артистов и художественных коллективов подняла сенатор Екатерина Алтабаева. По её словам, в палату поступили предложения от коллективов, которые хотели бы поддержать бойцов СВО.

Как сообщало ИА Регнум, актёр Иван Охлобыстин заявил 3 марта на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе, что Донбасс не может служить ни «прачечной» для участников скандальных вечеринок, ни местом, куда посылают в наказание.

Охлобыстин встретился с участниками фестиваля и обсудил с молодёжью ряд вопросов, в том числе о нравственных ценностях. Участница из ЛНР поинтересовалась отношением Охлобыстина к поездкам артистов, замеченных на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, в Донбасс.

По его словам, относиться к поездкам туда артистов нужно рационально, «по-деревенски». Нужно взять от них всё, что привезут, но не питать иллюзий, что эти люди — «наши».

13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР. В городской больнице № 2 в Горловке он провёл концерт для раненых бойцов специальной военной операции, пациентов и медперсонала. Также артист привёз подарки и выступил перед присутствующими с речью.

Визит Киркорова в республику вызвал неоднозначную реакцию, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Он задался вопросом, зачем артист посетил регион, и добавил, что патриотизм и желание помочь должны идти от сердца.

Бойцы СВО, записавшие обращение к артисту, предложили Киркорову после выступления в Горловке снять костюмы с перьями и получить оружие. Они пояснили, что сам певец и другие деятели культуры, которые сначала подорвали свой авторитет, а теперь пытаются «замолить свои грехи» посещением зоны боевых действий, им не нужны.

Прежде Киркоров попал в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, так как был в числе участников. Артиста стали убирать из телевизионных программ, вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет всё» и других проектов. Киркоров заявил, что заглянул на мероприятие Ивлеевой всего на пять минут и ушёл, когда понял, что там происходит.

Также из участников вечеринки на Донбассе побывал Дима Билан. Певец посетил детское отделение Республиканского травматологического центра ДНР, где подарил маленьким пациентам подарки, сообщил 16 января донецкий портал «ZOV ДНР».

Он привёз детскому центру в Горловке необходимые кондиционеры, местному приюту для бездомных животных передал 3 млн рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтёром.