Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Послы входящих в Евросоюз стран, работающие в России, должны отчитаться о своей деятельности и о том, как планируют её выстраивать, заявила 6 марта на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Мы ждём ответа от них на вопросы, что же они тогда делают в нашей стране, пусть расскажут, в чём они видят свои функции, как они будут выстраивать работу», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москву не устроит общий ответ одного представителя, который в Брюсселе что-нибудь скажет от лица всех послов. Нужно, чтобы каждый из них ответил о своей деятельности в России, пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова 4 марта призвала посла США в России Линн Трейси прекратить врать и перестать замалчивать правду о том, что американское диппредставительство ведёт подрывную деятельность в стране. Российский дипломат указала на то, что Вашингтон спонсирует неправительственные организации, ведущие работу против Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта сообщил, что МИД пригласил послов стран ЕС на беседу перед президентскими выборами, но никто из них не пришёл. Глава дипведомства рекомендовал главам европейских посольств не вмешиваться в выборы.

Захарова 6 марта предупредила страны Запада, что им аукнутся попытки вмешаться во внутренние дела России. Она подчеркнула, что все подобные действия заведомо обречены на провал.