Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Вклад уходящей с поста заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в подрыв российско-американских отношений колоссален. Об этом 6 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо было на созидание направить свои знания о России, а она направила [их] на разрушение двусторонних отношений. Да и в целом, я думаю, её личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным», — сказала она.

По мнению официального представителя МИД, Нуланд не единственная и главная фигура в ситуации вокруг Украины, однако она стала лицом этого процесса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 марта Захарова указала на то, что США начали пытаться с помощью отставок «замести следы» провала на украинском направлении. По её мнению, одной из таких попыток стал предстоящий уход Нуланд со своего поста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта объявил, что Нуланд покинет занимаемый ею пост в ближайшие недели. Он уточнил, что об этом ему сообщила сама дипломат, однако не стал называть точную дату её ухода.

Дипломат была главным куратором антироссийского курса Украины от США. СМИ на Западе отмечали, что её назначение на пост замгоссекретаря США могло свидетельствовать о том, что президент США Джо Байден выбрал курс на ухудшение отношений с Россией.