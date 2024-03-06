Москва, 6 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Отказ всех послов стран Евросоюза прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым объясняется единой внешней политикой ЕС, заявил 6 марта «РИА Новости» официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику», — сказал он.

Стано добавил, что обычной практикой также является то, что дипмиссии стран ЕС постоянно контактируют со своими штаб-квартирами на родине и получают указания, как действовать в принимающей стране. Он также сообщил, что представительство ЕС в Москве прокомментировало инцидент ряду российских СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Лавров сообщил об отказе послов стран ЕС прийти на встречу для беседы перед президентскими выборами в России. Министр также рекомендовал европейским дипломатам отказаться от вмешательства в выборы. У Москвы уже есть достаточно материалов, подтверждающих, что посольства ЕС готовят механизмы вмешательства в выборы и поддержки несистемной оппозиции, подчеркнул он.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на то, что отказ послов ЕС встретиться с главой российского МИД противоречит идее работы дипломатических миссий. Он призвал выслать этих послов из России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта заявила, что все попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе стремление повлиять на исход президентских выборов, заранее обречены на провал. Она добавила, что такие попытки приведут к негативным последствиям для Запада.