Тверь, 6 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сегодня, 6 марта, поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта Валентину Владимировну Терешкову.

Космонавт Валентина Терешкова

«Годы успешной профессиональной деятельности, верность интересам России сформировали ваши деловые качества, высоко востребованные в работе Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, — отметил Игорь Руденя. — Ваши инициативы и проекты, направленные на укрепление экономического и социального потенциала нашей страны, защиту традиционных ценностей нашего народа, играют важную роль в обеспечении суверенного развития нашей Родины».

Валентина Терешкова не раз посещала Верхневолжье с рабочими визитами. В 2016 году она впервые побывала в Твери на площади, которая носит её имя. Ещё одним пунктом поездки стал тогда микрорайон «Чайка» — именно такой позывной был присвоен во время полёта первой женщине-космонавту. «В двух словах не скажешь, но меня поразили люди — вот эта щедрость, удивительное дружелюбие, их доброта и добрая память», — поделилась тогда впечатлениями от визита Валентина Терешкова.

Космический полёт Терешковой стартовал 16 июня 1963 года. Корабль «Восток-6» совершил 48 витков вокруг Земли и 19 июня приземлился на Алтае. Валентина Терешкова по сей день является единственной женщиной, совершившей одиночный космический полёт. В 2023 году она была удостоена Ордена Гагарина, который получила первой в России.