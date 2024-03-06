В Крыму пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Симферополь, 6 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 6 марта в пресс-службе ведомства.
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«Функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — сообщили в ФСБ.
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