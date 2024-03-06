Одесса, Украина, 6 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там прогремел взрыв. Об этом 6 марта сообщило украинское издание «Страна․ua» со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Местные паблики сообщают, что в этот момент в городе мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж», — говорится в сообщении.

Уточняется, что официально приезд главы киевского режима в Одессу не подтверждали. При этом Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 6 марта греческий портал newsit․gr написал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл на Украину для встречи с Зеленским. Отмечалось, что встреча главы правительства Греции с главой киевского режима должна состояться в Одессе.

При этом о визите Мицотакиса ранее официально не объявляли. После встречи с Зеленским он намерен выехать в Бухарест для участия в конференции Европейской народной партии.