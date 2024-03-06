Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. На молодёжной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» состоялась открытая дискуссия «Валдай-2040: взгляд в будущее», сообщили 6 марта в пресс-службе Всемирного фестиваля молодёжи.

fest2024.com

Обсуждение стало итогом молодёжной конференции «Валдая». Эксперты нового и старшего поколений обсуждали будущее международных отношений России до 2040 года. Спикером выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов, модератором — программный директор «Валдая» Андрей Сушенцов.

Сушенцов отметил, что открытая дискуссия завершает работу первой в истории Валдайской молодёжной конференции в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. В конференции приняло участие несколько сот человек из 60 стран.

В первые дни в ходе мозговых штурмов эксперты старшего поколения делились опытом с молодыми коллегами, отметил он. В сегодняшней дискуссии молодые специалисты участвовали наравне с опытными экспертами.

«Все соглашаются с тем, что будущее мира больше не линейно. Образ конца истории был способом маскировки западного влияния на другие страны мира. Дистанция между новым поколением экспертов и опытными экспертами оказалась не такой уж большой», — заявил Сушенцов.

Со своей стороны, Лукьянов подтвердил, что взгляды молодых экспертов и экспертов старшего поколения во многом совпадают.

«Метафора осыпания мира, которую мы используем каждый год в Валдайских докладах, оказалась реальностью. Тем не менее хотелось бы верить, что люди, которым сейчас до 30 лет, видят в этом мире что-то более оптимистичное. Мы все находимся под гипнозом холодной войны, но её не будет в том виде, в котором она была. В истории человечества какого-либо порядка было мало», — сказал он.

По словам преподавателя Кафедры востоковедения МГИМО Адлана Маргоева, если многополярность будут трактовать как вседозволенность, никакого мирового порядка не будет.

«Сейчас мы находимся в стадии глобального беспорядка, а порядок возможен только, если государства будут активными, если будет кооперация и диалог», — сказал Маргоев.

Со своей стороны, преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Никита Неклюдов выразил мнение о том, что, говоря о многополярности, холодную войну вспоминать рискованно.

«Многополярность может сработать тогда, когда она будет одинакова во всех сферах. Если какой-то из полюсов будет обладать перевесом, то он может не согласиться с многополярностью», — сказал он.

По словам магистранта Университета Циньхуа, руководителя Бразильско-китайской торговой палаты Витора Моура, многополярность — первый шаг в сторону более справедливого мира.

«Страны, которые не имели права голоса, теперь получат его. Многополярность может влиять на сдержки и противовесы, дать странам возможность влиять на мировой порядок через международные организации. Мы наблюдаем зарождение новых институтов, БРИКС, ШОС, которые смогут представлять интересы своих регионов. Нужно продвигать толерантность и приятие других культур», — отметил Моура.

Как отметил аспирант факультета международных отношений Университета Цинхуа Тьен Кан, в мире сегодня создаётся несколько центров влияния. Эксперт подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между мироустройством и миропорядком, поскольку миропорядок — это распределение ответственности, а мироустройство — распределение сил.

«Сегодня меняется конфликтность. Конфликты раньше были более открытыми, а сейчас мы попадаем в «серую зону», появились новые сферы противоборства (например, информационное)», — заявил научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Александр Чеков.

По словам студента МГИМО Михаила Шатрова, конфликты неизбежны, много лет гегемония США обеспечивала мир для этой страны и некоторых государств Западной Европы, однако это сопровождалось множеством конфликтов на планете.

«Если мы хотим к многополярности, то нам придётся победить противника, который цепляется за свою гегемонию. В противном случае мы рискуем стать жертвой», — сказал студент.

Как отметила аналитик Института международных исследований МГИМО Полина Калугина, общество движется от универсализма к мозаичности.

«Мы проводим разницу между универсальным и между общечеловеческим, уважая каждую культурную идентичность каждого участника. Если многополярность будет без правил, то она может привести к хаосу», — заявила Калугина.

По мнениюаспиранта, старшего научного сотрудника Центра изучения России и Центральной Азии, Университета Джавахарлала Неру Рупала Мишры, одновременно с развитием многополярности будут развиваться и международные институты.

Подводя итоги открытой дискуссии, Сушенцов сказал, что, судя по высказанным суждениям, человек, а не искусственный интеллект к 2040 году останется главным действующим лицом.

«Соперничество великих держав никуда не денется. Многополярность будет асинхронной (а не одновременным во всех странах процессом). Устойчивости в мире удастся достичь, если элиты начнут практиковать эмпатию и осознание последствий своих действий. Очень важно качество элит. И наша конференция как раз занимается тем, чтобы помочь молодым людям сформироваться как эксперты и лица, принимающие решения», — отметил модератор.

Сушенцов и Бордачёв в завершение конференции пригласили участников открытой дискуссии присоединиться к проекту «Валдай — новое поколение».

Как сообщало ИА Регнум, на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Организатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.

В Сириусе на просветительском марафоне «Знание. Первые» 6 марта выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что самая лучшая в мире демократия — российская. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не намерена больше терпеть критику в адрес демократии в России. Москва говорит «Хватит!» так называемому золотому миллиарду, который хочет указывать нам, что кому делать.