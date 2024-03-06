Москва, 6 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Общий интернет-трафик видеосервисов в 2023 году вырос почти на четверть в сравнении с предыдущим годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и START.

Иван Шилов ИА Регнум «Слово пацана»

В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, на которых выходил сериал, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.

Большую часть аудитории видеосервисов составляют миллениалы (25–35 лет), на которых приходится половина посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17–25 лет) и абоненты 35–45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

Женщины чаще выбирали контент на Wink и «Иви». На данных платформах доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%).

Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. Кратный рост в минувшем году показали семейные сериалы — их аудитория увеличилась в 5 раз.

Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер лишь на третьем месте по востребованности.