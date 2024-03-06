Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не усомнился, что российские военные сделают так, чтобы американские военные самолёты, если они решат нарушить границы страны, горели и падали. Об этом он заявил 6 марта на Всемирном фестивале молодёжи.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Песков отметил, что Соединённые Штаты ведут войну против России и их танки уже ездят по российской территории. Это безусловно плохо, но российские военнослужащие их уничтожают и будут уничтожать дальше, подчеркнул он.

«Если над нашей территорией полетят американские самолёты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолёты горели и падали», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в России нет никакого антиамериканизма.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Сети появились кадры первого подбитого в зоне СВО американского танка Abrams, который российские бойцы атаковали сначала дроном, затем выстрелили по нему из РПГ. Танк уничтожил Abrams в районе Авдеевки в ДНР, сделал это боец с позывным Рассвет. После этого американское издание National Interest заявило, что Abrams «сильно переоценены», поэтому нельзя рассматривать их в качестве «непобедимого чудо-оружия». В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном танке.

Впоследствии бойцы ВС России уничтожили ещё два Abrams. Второй ликвидировали с помощью FPV-дронов «Упырь», третий подбил расчёт противотанкового ракетного комплекса, танк уничтожили российские военные с позывными Гепард (командир расчёта), Десант, Ирокез и Малой. Песков отмечал, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, и отметил, что их уничтожение является частью ежедневной профессиональной и самоотверженной работы российских военных.