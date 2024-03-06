Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал иностранцам учить русский язык и историю России. Об этом он заявил 6 марта в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание», который проходит на ВФМ-2024.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Официальный представитель Кремля отметил, что это поможет им понять происходящее в стране.

«Учите не только те дисциплины, которые преподают у вас в учебном заведении. Обязательно учите русский язык, причём не просто по учебникам, а пытайтесь им овладеть», ― подчеркнул Песков.

Он напомнил, что русский язык ― один из самых сложных в мире, потому что в нем огромное количество исключений, и иностранцам он даётся тяжело. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что язык необходимо выучить для того, чтобы понять народ.

«Но этого недостаточно ― учите историю России. Чтобы понять, что происходит сейчас, вы должны знать историю. Чтобы понять, что происходит с той же самой специальной военной операцией, вы должны знать хотя бы, что происходило в 2014 году на Украине. Без этого понять и обсуждать сегодняшний день невозможно», ― констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предпочитает изучать исторические документы в первоисточнике. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства, сославшись на документы в архивах, рассказал, что Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с ним в разделе Чехословакии.

Также в ходе интервью российский лидер передал Карлсону копии исторических документов, в которых украинцы заявляют о желании присоединиться к Руси.

Путин считает, что, для того чтобы в будущем избежать ошибок прошлого, необходимо хорошо знать историю, а значит, уметь анализировать информацию, понимать причины и последствия событий, знать, что, где и когда происходило, знать даты, имена.

Президент 18 декабря 2023 года в обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ заявил, что Россия уделит особое внимание теме сбережения русского языка в ходе председательства в Содружестве Независимых Государств.