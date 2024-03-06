Луганск, 6 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Цены на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии уже ниже, чем в соседних регионах России, рассказал в интервью Луганскому агентству новостей вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Известия/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что проблем с обеспеченностью продуктами питания местных жителей не наблюдается. Это показатель проделанной за полтора года работы по развитию торговой инфраструктуры Донбасса и Новороссии. В регионах внедрялись лучшие форматы и решались вопросы, характерные непосредственно для этих субъектов России.

«Сразу скажу, что никаких проблем с обеспеченностью продуктами питания местных жителей не наблюдается: благодаря проведенной работе как продовольственные, так и непродовольственные товары представлены в самом широком ассортименте во всех четырех регионах», — сказал вице-премьер.

Мантуров указал, что Минпромторг на постоянной основе отслеживает цены на основные значимые потребительские товары.

«Сделали выборку из 63 таких товаров, и сейчас цены на некоторые из них во всех четырёх регионах уже дешевле, чем в соседних регионах России — это результат последовательной совместной работы властей и бизнеса», — подчеркнул он.

Как указал глава Минпромторга, чтобы обеспечить быстрый и комфортный доступ к товарам первой необходимости, в конце 2023 года ведомство поставило 233 автомобиля развозной торговли семи регионам, в том числе четырём новым. Благодаря этому получилось оперативно донастроить логистику торговли.

«В целом количество магазинов в новых регионах в прошлом году увеличилось: в ДНР функционируют порядка 14,5 тысячи магазинов, в ЛНР — 9,5 тысячи, в Запорожской области — 3,8 тысячи, в Херсонской — 2,6 тысячи. При этом отмечаем активное развитие местных торговых сетей в юго-западных региона», — рассказал вице-премьер.

Он также сообщил, что прорабатывается вопрос создания новых современных оптовых объектов — продовольственные рынки и логистические центры. Идёт работа с конкретными инвесторами. Например, уже есть проекты в Луганске, Донецке и Мариуполе по организации логистических центров, в том числе для работы маркетплейсов. В Мелитополе и Бердянске прорабатывается проект по организации оптовых рынков.

Мантуров добавил, что торговые сети из других российских регионов заинтересованы и уже активно открывают магазины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Так, торговая сеть из Крыма открыла семь магазинов в Херсонской области, а также супермаркет в Запорожской области. Крупная региональная торговая сеть, работающая по ЦФО (Центральному федеральному округу) и ЮФО (Южному федеральному округу), открыла первый дискаунтер в Донецке и готовит к открытию ещё несколько объектов в Запорожской и Херсонской областях, сказал Денис Мантуров, добавив, что выход ведущих российских маркетплейсов в новые регионы — это вопрос скорого времени.