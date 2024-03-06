Москва, 6 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В России нет антиамериканизма, страна приветствует тех, кто настроен на диалог, заявил 6 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые».

Александр Рюмин/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«У нас нет антиамериканизма», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил, что Москва надеется, что к Вашингтону рано или поздно придёт осознание того, что Россия и США не враги. Интересы двух стран могут не совпадать, но это не значит, что диалога быть не должно, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что России не нравятся руководители США, оскорбляющие российского лидера, но Москва приветствует тех, кто настроен на диалог.

В декабре 2023 года во время одной из онлайн-конференций бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что трудность в отношениях США и России заключается в отсутствии диалога между странами.

В МИД России неоднократно заявляли, что отношения с американскими партнёрами находятся в плачевном состоянии. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков отмечал, что в такой ситуации не следует вести диалог о контроле над вооружениями.

В декабре Рябков призвал не ждать изменений в отношениях с США в случае избрания Дональда Трампа американским президентом в 2024 году. Дипломат отметил, что положительные прогнозы по развитию российско-американских отношений безосновательны.