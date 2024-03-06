Москва, 6 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Театральный актер Илья Устюжанинов скончался на 41-м году жизни. Артист много лет лечился от онкологического заболевания. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Илья Устюжанинов

Устюжанинов ушёл из жизни 4 марта. Он служил в театре «Камерная сцена» в подмосковной Лобне. Известно, что у артиста остались жена и дочь.

Не многие из окружения актёра знали, что многие годы Устюжанинов боролся с онкологическим заболеванием. Диагноз артисту поставили в 31 год, тогда друзья организовали сбор средств на его лечение. Но денег собрать так и не удалось.

«В 2014 году у него диагностировали онкологические заболевание — лимфому 3 стадии. На лечение нужно около 500 000 рублей. Мы не из богатых людей, а поставить на ноги Илью, чтобы он радовался жизни и радовал нас своим жизнелюбием, дело превыше всего. Очень хочу, чтобы Илья выздоровел и был счастливым человеком, забыв о всей этой боли, что он сейчас переносит», — рассказала близкая подруга Ильи.

Известно, что Илья Устюжанинов тяжело переносил химиотерапию, он сильно похудел и ему стало тяжело ходить. Коллеги тепло отзываются об артисте, он прослужил в театре с 2016 года. Он сыграл в таких спектаклях, как «Ревизор», «Снежная Королева», «По щучьему велению», «Приключения Буратино» и многих других. В 2023 году Устюжанинов дебютировал в российском сериале «Операция Престол». Прощание с ним прошло 6 марта на первом этаже театра «Камерная сцена».